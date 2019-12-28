تعرف على فوائد تناول ملعقة من القرنفل يوميا

يعد القرنفل أحد أهم التوابل والأعشاب التى تستخدم على مر السنين فى العلاجات الطبيعية، والتى تفيد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن.



ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم فوائد تناول القرنفل وهى:-



- يساعد تناول القرتفل على مكافحة الألتهابات وتقوية المناعة بشكل جيد.



- يساعد القرنفل على تخفيف ومنع التهابات الجهاز التنفسي العلوي وأمراضه من نزلات البرد والانفلونزا والسعال والزكام والربو والتهابات القصبة الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية.



- يساعد في تسكين آلام الأسنان فبالإضافة إلى كونه مطهرا ومضادا للجراثيم، يحتوي القرنفل على زيت اليوجينول والذي يعمل عمل المخدر.



- القرنفل يساعد على تنظيم مستويات سكر الدم لدى مرضى السكري، وبالتالي التقليل من خطر إصابتهم بالمضاعفات المختلفة.

