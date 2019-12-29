أحمد سلام يكتب: أردوغان عدوا لمصر

تركيا عدو الأمس واليوم. إنه التاريخ الأسود بعينه عندما يراد له البعث من خلال مشاهد نؤكد أن القوة هي سبيل مصر عند اللزوم طالما اردوغان يحوم عن عمد والمبتغي موضعا ومناطق نفوذ ظنا منه أن الدولة العثمانية الاستعمارية القديمة قد تبعث علي يديه وذاك هو المستحيل بعينه لأن الباطل لايدوم وأن التاريخ قد رصد نهاية العثمانيين عندما انتهي الأمر الي عصر السلطان المريض ليثب أتاتورك الي المشهد حاكما لدولة علمانية علي أنقاض الإمبراطورية العثمانية.

اردوغان عدوا لمصر وقد جعل من تركيا ملاذا لجماعة الإخوان يقامر ويعبث في مواضع بعينها في العالم العربي بمثل ماتفعل إيران والنهاية لامحالة من جنس العمل.



اردوغان حلبف امارة قطر والمحصلة نهج آثم يجد دعما بالصمت من الغرب وذاك لتلاقي المصالح طالما أن الأمر يصب في مصلحة اعداء الوطن العربي ولأجل هذا لايستغرب أن يكون في نوافق مع ملالي إيران.



اردوغان يوقع اتفاقية مريبة مع فايز السراج رئيس مايعرف بحكومة الوفاق الليبية الهدف تواجد في طرابلس مأوي الميليشيات والجماعات المسلحة وذاك يمس الأمن القومى المصري.



اردوغان في تونس الأربعاء 25 ديسمبر 2019 في زيارة خبيثة معلومة القصد أثارت الرأي العام في تونس واليقين أنه يبتغي مدخلا إلي ليبيا من الغرب في ظل تواجد رئيس تونسي يجد دعما من جماعة الإخوان.



توقيت زيارة اردوغان لتونس هو نفس توقيت زيارته للسودان قبل عامين وقتها وقع اتفاقية مع عمر البشير بموجبها استأجرت تركيا جزيرة سواكن الإستراتيجية في البحر الأحمر لتكون قاعدة عسكرية.