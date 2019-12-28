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فن

بعد الفيديو المخل .. شيما الحاج تحفز الشباب بمقطع جديد.. شاهد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:14 م
شيما الحاج
شيما الحاج
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة شيما الحاج مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تحفز فيه الشباب على العمل والبحث دائمًا عن مهنة حتى وإن كانت مشروعًا خاصًا لنفسه. 

وقالت شيما الحاج خلال الفيديو: إننى رافضة تمامًا لمقولة الشباب الذين لا يبحثون عن عمل حيث يصدرون لأنفسهم مقولة واحدة وهى: "لا يوجد شغل". 

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وأضافت شيما الحاج: الذى يرغب فى العمل يرزق به والشباب الذين يرغبون فى العمل عليهم البحث عن أفكار مختلفة منها أن يكون لهم عمل خاص بهم من خلال مشروع خاص. 

وكانت شيما الحاج تعرضت لأزمة كبيرة بسبب فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف، وتم حبسها وخرج من فترة قصيرة.


شاهد الفيديو هنا
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