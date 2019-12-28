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مرأة

جيبة قصيرة .. نجوى كرم في إطلالة أنيقة على إنستجرام

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:27 م
ريهام قدري
نشرت الفنانة نجوى كرم علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام " صورة جديدة لها .

وظهرت نجوى كرم بإطلالة انيقة بسيطة باللون البيج، ببلوزة بأكمام قصيرة، ونسقت معها جيبة قصيرة عليها بعض الأشكال الحمراء، وحذاء احمر، وياقات طويلة اوف وايت عليها تطريز باللون الأحمر".

واعتمدت شعر باللون البني ، ومكياج هادئ ، واكسسورات باللون الاوف وايت والأحمر.

والتقطت الصور وهي تقف وتلتفت الي الخلف، وانهالت التعليقات علي الصورة.

وكان أبرز التعليقات عليها، "نجوی کرم احلا فنانه عربية".
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