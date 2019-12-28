عقب تصميمه أغلي فستان بالعالم.. هاني البحيري يهدي ١٠ فساتين لفتيات ٥٧٣٥٧

أكد مصمم الأزياء المصري العالمي أن سعادته بشفاء 10 فتيات من مرض السرطان أكبر من الف ديفيليه وكل ديفيليهات العالم، وذلك خلال تكريمه بمستشفي ٥٧٣٥٧ احتفالا باليوم العالمي للتطوع حيث اهدي الفتيات المحاربات اللاتي تم شفائهن بنسبة ٨٠% فساتين من تصميمه لرسم المزيد من البسمة ودفعهن بطاقة إيجابية تساعدهن علي إتمام الشفاء.



وشمل تكريم المستشفى عددا كبيرا من المتطوعين على رأسهم مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري الذي تميزت تصميماته للفتيات باللون الوردى المميز لهن ووعد بأنه مسئول عن فساتين هؤلاء الأطفال المحاربات لهذا المرض وحتى تصميم فساتين زفافهن.



وبعد تسلمه التكريم اكد البحيرى ان شعور تكريمه اليوم والترحاب الذى يراه أسعده اكبر بكثير من نجاح ألف ديفيليه وكل ديفيليهات العالم، مشيرا إلى أن عرض أزيائه الـ١٠٠ الذى أقيم قبيل إحتفالية اليوم العالمي للتطوع قدم خلاله أغلي فستان في العالم.



وعبر عن سعادته البالغة برؤيته لسعادة الفتيات الصغيرات بعد ارتداء تصميماته وانه سعيد بوجوده وكونه من المتطوعين فى المستشفى من اول يوم لإنشائها.



وطلب البحيري من كل المصريين التبرع والتطوع باستمرار واستكمال هذا الصرح العظيم الذى يعالج اولادنا ووصفه بمبنى " الحب والرحمة ".