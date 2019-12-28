فتاة تكتشف بالصدفة كائنا عمره 41 ألف عام.. تفاصيل مثيرة

اكتشفت طالبة جثة قارض الاموس المنقرض منذ 41 ألف عام في جليد سيبيريا.



وعثرت أنجيلينا سادوفنيكوفا، حين كان عمرها 11 عامًا، بالصدفة قارض البليستوسينية المحنط، الأقدم في العالم تحت جرف نهر.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" قال العلماء إنهم وجدوا القارض المنقرض الذي كان يتغذى على العشب بحالة جيدة حيث كان عظم فخده مسكور.



كشف التحليل الكربون المشع أن القارض السيبيري يزيد عمره عن 41300 سنة ويبلغ طوله ست بوصات ونصف.



وأظهرت تحليل الأشعة السينية أن جميع العظام ، بما في ذلك جمجمتها، كانت محفوظة بشكل جيد على الرغم من أن الأعضاء الداخلية للحيوان لم تنجو.

