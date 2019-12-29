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اقتصاد

البنك الإفريقي يقرض الكاميرون 52.7 مليون دولار لدعم إصلاحاتها الاقتصادية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:04 ص
البنك الافريقي للتنمية
البنك الافريقي للتنمية
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محمد يحيي
وقعت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، اتفاقية قرض بـ80.4 مليون يورو وبما يعادل 52.74 مليون دولار، لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية لحكومة الكاميرون.

أعلنت مجموعة البنك على هامش التوقيع بالكاميرون، اليوم، أن سبق تقديم تمويل على مدى 3 سنوات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لدعم سلسلة إصلاحات اقتصادية ومالية للكاميرون بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، إذ تمتلك الكاميرون حقوق سحب بصندوق النقد الدولي نحو 483 مليون وحدة سحب.

قدمت جهات التمويل خلال المرحلتين السابقتين نحو 180 مليون يورو كشريحة أولى و 150 مليون يورو كشريحة ثانية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 330 مليون يورو من إجمالي 410.4 مليون يورو مستحقة الأداء على مدي 3 شرائح خلال الفترة من 2017 حتى 2020.

وفقا للاتفاق المبرم بين جهات التمويل و الكاميرون، فإن الدعم الممنوح فإن الكاميرون تتعهد بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتوحيد إطار الميزانية الكلية ، وحفز الإنتاج والتجارة الوطنية والإقليمية ، وكذلك الاستثمارات الخاصة اللازمة لخلق فرص العمل خصوصا الشباب.
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