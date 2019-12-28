الدورى الإماراتي.. الظفرة يحقق مفاجأة ويفوز على الشارقة 3-1.. فيديو

في واحدة من أكبر مفاجآت الدوري، ألحق الظفرة الخسارة الأولى بضيفه الشارقة 3-1 في لقاء الفريقين بالجولة 11 من منافسات الدورى الإماراتى



وتعتبر هذه الخسارة هى الخسارة الأولى لمتصدر جدول ترتيب الدوري في الموسم الحالي وبعد 12 مباراة متتالية منذ الموسم الماضي.



أحرز الهدف الأول للظفرة خالد باوزير في الدقيقة 4 ثم عزز عبد الرحمن يوسف بالهدف الثانى فى الدقيقة 60 ثم تكفل جواو بيدرو بالهدف الثالث فى الدقيقة 93، بينما أحرز هدف الشارقة الوحيد عن طريق 32.



وبهذه النتيجة رفع الظفرة رصيده إلى 17 نقطة وبقي الشارقة برصيد 24 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا قبل إكمال مباريات الجولة اليوم.