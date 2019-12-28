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فن

رءوف عبد العزيز يقرر انطلاق تصوير "سيف الله" من صحراء وادي دجلة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:28 م
روؤف عبد العزيز
روؤف عبد العزيز
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اسلام غنيم
بدأ النجم عمرو يوسف اليوم السبت، تصوير أولى مشاهد مسلسله الملحمي الجديد "سيف الله" للمخرج رؤوف عبدالعزيز، من إنتاج سينرجي، والعمل يستند على كتاب المفكر والأديب عباس العقاد "عبقرية خالد" وكتب السيناريو والحوار إسلام حافظ.

جاء تصوير المشاهد الأولى للعمل، في صحراء وادي دجلة، ليثبت مدى تركيز طاقم العمل في إثبات جديتهم لإخراج عمل مميز ينتمي للدراما التليفزيونية الدينية الضخمة، خاصة مع فرض مخرج العمل سياجا من السرية على العمل للتركيز على التفاصيل الصغيرة منها قبل الكبيرة، وجاء التصوير تكليلا للتحضيرات المستمرة منذ ٦ أشهر متتالية.

وسادت داخل طاقم العمل حالة من الارتياح بعد الاتفاق على الخطة الكاملة للتصوير مع التنبيه الكامل على الحفاظ على خصوصية العمل لمنع تشتيت الذهن لكل طرف من أطراف العمل خاصة مع كثرة التفاصيل ودقتها الشديدة.

مسلسل "سيف الله" بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر، وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة سينرجي.
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