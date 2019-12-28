AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يعالج الجروح.. فوائد غير متوقعة لـ زيت الورد.. تعرف عليها

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:26 م
فوائد زيت الورد
فوائد زيت الورد
Advertisements
نهى هجرس
يعد زيت الورد من أكثر الزيوت تركيزًا ويساعد فى علاج العديد من الأمراض، والتخلص من الجراثيم، كما أنه مضاد للألتهابات.

ووفقًا لموقع "black doctor" نقدم إليكم أبرز فوائد زيت الورد وهى

مضاد للجراثيم:
زيت الورد والماء عظيم في تطهير الجلد ، مما يساعد على العلاج من حب الشباب بشكل كبير.

مضادة للالتهابات
يمكن أن يقلل زيت الورد من الالتهابات ويساعد في تهدئة البشرة، وذلك يجعلة متعدد الأستخدامات فى كل ما يخص البشرة .

مضادات الأكسدة:

يوفر زيت الورد كمية كبيرة من فيتامين C ، وهو مضاد قوي للأكسدة كما يساعد على حماية البشرة وإصلاحها ، خاصةً البشرة التي تتعرض للكثير من أشعة الشمس.

يعالج الجروح:

يساعد تطبيق زيت الورد موضعيا على الجروح على حمايتهم من الإصابة بالتهابات البكتريا والنامية، لكن الدراسات أظهرت أيضًا أن استنشاق زيت الورد يمكن أن يساعد في التئام الجروح عن طريق خفض هرمون الكورتيزول ("هرمون الإجهاد") في الجسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد تناول الثوم يوميا .. يقيك من الإصابة بالسرطان

ماسك النعومة والنضارة بمكونات من مطبخك

فوائد تناول البصل للشعر .. هام| حل سحري للتخلص من القمل

فوائد تناول البصل .. 46 فائدة يحصل عليها الجسم

حيل خارقة تخلصك من تشقق الكعبين في ثواني معدودة

أسباب رائعة تجعل زيت جوز الهند اختيارك المفضل

ترشيحاتنا

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وزيسكو

أحدث فيديو لـ الراقصة جوهرة بعد تأييد حبسها سنة مع الشغل | شاهد

فيديوهات وصور جديدة لخطوبة هنادى مهنا وأحمد خالد صالح.. شاهد

إعانات فورية لـ ضحايا ومصابى حادث طريق بورسعيد دمياط.. تفاصيل

ترتيب مجموعة الزمالك .. مازيمبي في الصدارة والأبيض وصيفاً

ننشر أسماء المتوفين والمصابين بحادث التصادم على طريق السخنة - الزعفرانة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها حاجة حلوة.. ليلى علوى فى جولة سياحية مع مصمم عالمى .. صور

كهربا يؤازر الأهلي أمام بلاتينيوم من المدرجات .. شاهد

بملابس الغطس.. ناهد السباعي فى أحدث ظهور .. شاهد