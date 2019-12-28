يعالج الجروح.. فوائد غير متوقعة لـ زيت الورد.. تعرف عليها

يعد زيت الورد من أكثر الزيوت تركيزًا ويساعد فى علاج العديد من الأمراض، والتخلص من الجراثيم، كما أنه مضاد للألتهابات.
ووفقًا لموقع "black doctor" نقدم إليكم أبرز فوائد زيت الورد وهى
مضاد للجراثيم:
زيت الورد والماء عظيم في تطهير الجلد ، مما يساعد على العلاج من حب الشباب بشكل كبير.
مضادة للالتهابات
يمكن أن يقلل زيت الورد من الالتهابات ويساعد في تهدئة البشرة، وذلك يجعلة متعدد الأستخدامات فى كل ما يخص البشرة .
مضادات الأكسدة:
يوفر زيت الورد كمية كبيرة من فيتامين C ، وهو مضاد قوي للأكسدة كما يساعد على حماية البشرة وإصلاحها ، خاصةً البشرة التي تتعرض للكثير من أشعة الشمس.
يعالج الجروح:
يساعد تطبيق زيت الورد موضعيا على الجروح على حمايتهم من الإصابة بالتهابات البكتريا والنامية، لكن الدراسات أظهرت أيضًا أن استنشاق زيت الورد يمكن أن يساعد في التئام الجروح عن طريق خفض هرمون الكورتيزول ("هرمون الإجهاد") في الجسم.
ووفقًا لموقع "black doctor" نقدم إليكم أبرز فوائد زيت الورد وهى
مضاد للجراثيم:
زيت الورد والماء عظيم في تطهير الجلد ، مما يساعد على العلاج من حب الشباب بشكل كبير.
مضادة للالتهابات
يمكن أن يقلل زيت الورد من الالتهابات ويساعد في تهدئة البشرة، وذلك يجعلة متعدد الأستخدامات فى كل ما يخص البشرة .
مضادات الأكسدة:
يوفر زيت الورد كمية كبيرة من فيتامين C ، وهو مضاد قوي للأكسدة كما يساعد على حماية البشرة وإصلاحها ، خاصةً البشرة التي تتعرض للكثير من أشعة الشمس.
يعالج الجروح:
يساعد تطبيق زيت الورد موضعيا على الجروح على حمايتهم من الإصابة بالتهابات البكتريا والنامية، لكن الدراسات أظهرت أيضًا أن استنشاق زيت الورد يمكن أن يساعد في التئام الجروح عن طريق خفض هرمون الكورتيزول ("هرمون الإجهاد") في الجسم.