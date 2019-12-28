يعالج الجروح.. فوائد غير متوقعة لـ زيت الورد.. تعرف عليها



يساعد تطبيق زيت الورد موضعيا على الجروح على حمايتهم من الإصابة بالتهابات البكتريا والنامية، لكن الدراسات أظهرت أيضًا أن استنشاق زيت الورد يمكن أن يساعد في التئام الجروح عن طريق خفض هرمون الكورتيزول ("هرمون الإجهاد") في الجسم.

يوفر زيت الورد كمية كبيرة من فيتامين C ، وهو مضاد قوي للأكسدة كما يساعد على حماية البشرة وإصلاحها ، خاصةً البشرة التي تتعرض للكثير من أشعة الشمس.