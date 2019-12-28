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رياضة

الإصابات تضرب أسوان من جديد قبل مواجهة طلائع الجيش

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:35 م
حسن يوسف
حسن يوسف
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كتب: رباب الهوارى
تلقي الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة مجدى عبدالعاطي ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة طلائع الجيش ،بعد تأكد إصابة اللاعب حسن يوسف بمزق وغيابه عن الملاعب 10 أيام .

يذكر أن الجهاز الفنى لفريق أسوان تلقي ضربة آخرى موجعة بإصابة أحمد عبدالظاهر بقطع فى الرباط الصليبى بعد إصابة هداف الفريق الدولى الإثيوبى أوميد أوكري بقطع بالرباط الصليبى ومن المفترض إجراء العمليتان خلال الأسبوع القادم.

ويستعد فريق أسوان لمواجهة طلائع الجيش فى اللقاء المؤجل والذي سيقام الأحد المقبل بإستاد أسوان في تمام الساعة 2.30.

وأبدى الجهاز الفنى لفريق أسوان حزنه لإصابة اللاعب خاصة من العناصر الاساسية التى اعتمد عليها الجهاز الفنى .
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