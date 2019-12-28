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حوادث

إصابة شخصين بأعيرة نارية في مشاجرة بين عائلتين بقنا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:44 م
صورة أرشيفية - مشاجرة
صورة أرشيفية - مشاجرة
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يوسف رجب
أصيب شخصان بطلقات نارية في مشاجرة مع آخرين في قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

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تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الكرنك، نتج عنها إصابة كل من عبدالله مكي ٣٥ عام، و محمد صلاح صالح ٢٤ عام، بطلقات نارية في أماكن متفرقة بأجسادهم.

تبين من التحريات الأولية أن خلافات عائلية بين المجنى عليهم، وبين فوزي. ج و شقيقه رضا، تطور إلى استخدام سلاح ناري وإطلاق النيران بشكل عشوائي.

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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