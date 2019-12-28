إصابة شخصين بأعيرة نارية في مشاجرة بين عائلتين بقنا

نزيف الأسفلت يتصدر عام 2019 بأسيوط.. استشهاد مدير الأمن السابق ووفاة نحو 49 آخرين في حوادث طرق متفرقة.. مقتل فلاح أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بالقوصية