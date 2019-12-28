إصابة شخصين بأعيرة نارية في مشاجرة بين عائلتين بقنا

أصيب شخصان بطلقات نارية في مشاجرة مع آخرين في قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.
تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الكرنك، نتج عنها إصابة كل من عبدالله مكي ٣٥ عام، و محمد صلاح صالح ٢٤ عام، بطلقات نارية في أماكن متفرقة بأجسادهم.
تبين من التحريات الأولية أن خلافات عائلية بين المجنى عليهم، وبين فوزي. ج و شقيقه رضا، تطور إلى استخدام سلاح ناري وإطلاق النيران بشكل عشوائي.
تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الكرنك، نتج عنها إصابة كل من عبدالله مكي ٣٥ عام، و محمد صلاح صالح ٢٤ عام، بطلقات نارية في أماكن متفرقة بأجسادهم.
تبين من التحريات الأولية أن خلافات عائلية بين المجنى عليهم، وبين فوزي. ج و شقيقه رضا، تطور إلى استخدام سلاح ناري وإطلاق النيران بشكل عشوائي.
تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.