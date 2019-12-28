"عاشور" يعقد لقاءين مع محامي قنا والأقصر الأسبوع المقبل

يعقد سامح عاشور نقيب المحامين، لقاء مفتوحا مع محامي قنا يوم الأربعاء الموافق 8 يناير المقبل، لشرح أخر المستجدات النقابية.
ويقام اللقاء بقاعة ريفان بجوار ديوان عام محافظة قنا في تمام الساعه 12 ظهرا.
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ويقام اللقاء بقاعة المؤتمرات بالأقصر، في تمام الساعة 12 ظهرا.
ويقام اللقاء بقاعة ريفان بجوار ديوان عام محافظة قنا في تمام الساعه 12 ظهرا.
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نقابة الصحفيين تنظم حفل رأس السنة.. الجمعة المقبلكما يعقد "عاشور" لقاء مفتوح مع محامي الأقصر، يوم الخميس الموافق 9 يناير المقبل.
ويقام اللقاء بقاعة المؤتمرات بالأقصر، في تمام الساعة 12 ظهرا.