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أخبار البلد

"عاشور" يعقد لقاءين مع محامي قنا والأقصر الأسبوع المقبل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:37 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
يعقد سامح عاشور نقيب المحامين، لقاء مفتوحا مع محامي قنا يوم الأربعاء الموافق 8 يناير المقبل، لشرح أخر المستجدات النقابية.

ويقام اللقاء بقاعة ريفان بجوار ديوان عام محافظة قنا في تمام الساعه 12 ظهرا.
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كما يعقد "عاشور" لقاء مفتوح مع محامي الأقصر، يوم الخميس الموافق 9 يناير المقبل.

ويقام اللقاء بقاعة المؤتمرات بالأقصر، في تمام الساعة 12 ظهرا.
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