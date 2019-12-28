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فن

أحمد فهمي يواصل إثارة الجدل : خايف أموت قبل ما أشتم كل الناس

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:41 م
أحمد فهمى
أحمد فهمى
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أحمد إبراهيم
واصل الفنان أحمد فهمى حالة الجدل بسبب رده العنيف وتوبيخه لجمهوره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال أحمد فهمى : "أقوال مأثورة .. الواحد خايف يموت وهو مش مدى كل واحد حقه .. خايف أموت قبل ما اشتم كل الناس اللى نفسى اشتمها .. خايف ابقى قصرت مع حد فيهم".

وقد لقي أحمد فهمى هجوما شرسا على تعليقه حيث سخر منه البعض والبعض الآخر دعا له بالهداية.

وكانت آخر خلافات أحمد فهمى مع متابعيه حيث شارك جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد فهمي بنيولوك غريب بذقن كثيفة مع ارتداء جاكت وقميص مع بنطلون ترنج مرفوع من الساق اليمنى لأسفل الركبة وهو ما لقي تعجب عدد كبير من متابعيه.

وجاء تعليق أحد متابعيه قائلا "احلق دقنك المقرفه دي والنبي" ليرد الفنان احمد فهمي عليه قائلا "هديني انت الشرط الجزائي بتاع الفيلم".

وكان تعليق متابع آخر له قائلا : "انت مفكر نفسك هتنشر موضة ولا هتسيق" ليرد احمد فهمي قائلا " وانت فاكر نفسك هتضحك".

وكان "فهمي" أجرى منظارا تبين منه تشخيص الأطباء لحالته بشكل خاطئ، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بـ ارتجاع في المريء، ولكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة وتم إجراء عملية بسيطة في المريء منذ أسبوع.
أحمد فهمي يواصل إثارة الجدل : خايف أموت قبل ما أشتم كل الناس
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