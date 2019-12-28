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أخبار البلد

وزير الزراعة يوجه بسرعة إنهاء إجراءات التقنين للتيسير على المواطنين

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:01 م
صدى البلد
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صدى البلد
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

تناول الاجتماع آليات العمل خلال المرحلة القادمة وبحث موقف المليون ونصف المليون فدان بالتعاون مع شركة الريف المصري .

ووجه وزير الزراعة بسرعة إنهاء إجراءات التقنين تيسيرا على المواطنين، مؤكدا ضرورة سرعة تحصيل مستحقات الدولة ووضع آلية لتحصيل المتأخرات .

و تلقت الهيئة حوالي 26 ألف طلب تقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أراضي الدولة .

وكلف "القصير"،أيضا بضرورة سرعة حل مشاكل المستثمرين المتعاملين مع الهيئة حيث سبق، وتم تخصيص أراضي بنظام حق الانتفاع للاستثمار الداجني في بعض المناطق الصحراوية بقيمة 700 جنية للفدان بزيادة 12% كل ثلاث سنوات وذلك لمدة 30 عام.
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