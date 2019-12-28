حارس مانشستر يونايتد التاريخي: إبراهيموفيتش قادر على إعادة ميلان لقمة الكالتشيو

قال إدوين فان دير سار، المدير العام لنادي أياكس أمستردام الهولندي، إن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المنضم حديثًا لصفوف ميلان، قادر على إعادة الروسونيري للصدارة في الكرة الإيطالية مجددًا.



وانضم زلاتان لصفوف ميلان، بشكل رسمي في صفقة انتقال حر، أمس الجمعة، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لمدة عام إضافي.



وقال فان دير سار في تصريحات خلال حضوره حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر، أبرزتها شبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "بالنسبة لزلاتان، إنها فرصة فريدة له للعب وتسجيل الكثير من الأهداف في المواسم القليلة الأخيرة بمسيرته".



وأضاف "زلاتان يستطيع أن يأخذ ميلان ويعود به لقمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي".



وعن الصعوبات التي واجهت ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس السابق، منذ انضمامه ليوفنتوس، قال: "لديه بعض الصعوبات الأولية وهي طبيعية، خصوصًا في فريق مثل يوفنتوس وبطولة صعبة مثل الدوري الإيطالي".



وأتم "دي ليخت لاعب جيد وقوي، وأنا لست قلقًا بشأن مستقبله".