ظهور قارب أشباح على متنه 5 جماجم بشرية في جزيرة باليابان.. فيديو

عثرت الشرطة اليابانية على رفات خمسة أشخاص على الأقل في قارب خشبي يشتبه أنه من كوريا الشمالية على ساحل إحدى الجزر النائية في اليابان يوم السبت.





قال مسؤول خفر السواحل كي تشينين: إن الشرطة اكتشفت هذا الحادث في جذع القارب الخشبي في حوالي الساعة 9:30 صباحًا يوم السبت في جزيرة سادو ، الواقعة قبالة ساحل ولاية نيجاتا شمال غرب اليابان.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قال المسؤول: عثرت على رأس شخصين وخمس جثث مضيفا أن سبب الوفاة قيد التحقيق.





وقالت هيئة الإذاعة اليابانية: إن البقايا هي لهياكل بشرية جزئية، حيث يشير هذا الأمر أن الضحايا ربما كانوا في البحر لفترة طويلة.





ولم يستطع المسؤول من التأكيد ما إذا كان الرؤساء الضحايا ينتمون إلى الجثث الخمس أم أنهم لشخصين آخرين.