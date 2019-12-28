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أخبار البلد

نصري: قانون الجمعيات الأهلية وتمكين المرأة أهم إنجازات مصر في 2019

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:53 م
أيمن نصري رئيس المنتدى
أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الانسان
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أماني نوار
قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي لحقوق الإنسان إن مصر حققت إنجازات كبيرة فى ملف حقوق الإنسان خلال عام 2019، من بينها تعديل قانون منظمات المجتمع المدنى، وتمكين المرأة سياسيًا، وعلى مستوى العمل العام، إضافة إلى تقديم قانون يضمن حقوق ذوي الإعاقة، وجهودها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن جميع تلك القضايا كانت ضمن توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان الموجهة لمصر.

وأكد أيمن نصري في تصريح لـ"صدى البلد " أن من أبرز ما تم إنجازه في ملف حقوق الإنسان عام 2019 هو نجاح الدبلوماسية المصرية في 3 اختبارات أممية، حققت فيها نجاحا وصل إلى ٨٢٪؜ بعد إشادة ١١١ دولة من ١٣٣ دولة منهم دول أوروبية كانت قد أدانت الدولة المصرية في العرض الدوري في ٦ نوفمبر ٢٠١٤ وعلى رأسهم المملكة المتحدة وهو ما يعتبر فشل حقوقي جديد يضاف للمنظمات الدولية التي تسيس ملف حقوق الإنسان، والتي حاولت في آخر ٣ سنوات تشويه صورة الدولة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.


كما أشاد نصري بدور الوفد في الرد على كل الأسئلة والاستفسارات من خلال الحوار التفاعلي الذي تم مع الدول الأعضاء، وقد ظهرت واضحة قدرة الوفد على استخدام الأدوات والآليات المتاحة خلال العرض وتوزيع الأدوار على أعضاء الوفد المشاركين للرد على أسئلة الوفود المشاركة.
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