الحكومة تقترض 41.5 مليار جنيه من البنوك في أسبوع

تعتزم الحكومة الإقتراض من البنوك لسداد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة علي مدار الأسبوع الجاري، إذ تحتاج 41.5 مليار جنيه لتدبير احتياجاتها المالية.





قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنها ستلجأ للإقتراض من البنوك عبر آلية أدوات الدين و المتمثلة في أذون وسندات الخزانة العامة.





عهدت وزارة المالية وفقا لتقرير إدارة الدين العام، للبنك المركزي المصري بصفته مسئولا عن عمليات الاقتراض من البنوك، عبر 3 عطاءات دورية أيام " الأحد، الخميس، الإثنين".





قالت الوزارة إنها ستبيع آجال خزانة " 91، 266،364، 182" يوما بـ 37.75 مليار جنيه يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، حيث سيتم بيع أجلي 91 و 266 يوما غدا الأحد بـ 19 مليار جنيه و أجلي 182 و364 يوما بـ 18.75مليار جنيه يوم الخميس المقبل.



