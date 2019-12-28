AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الحكومة تقترض 41.5 مليار جنيه من البنوك في أسبوع

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:03 م
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيى
تعتزم الحكومة الإقتراض من البنوك لسداد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة علي مدار الأسبوع الجاري، إذ تحتاج 41.5 مليار جنيه لتدبير احتياجاتها المالية.

قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنها ستلجأ للإقتراض من البنوك عبر آلية أدوات الدين و المتمثلة في أذون وسندات الخزانة العامة.

عهدت وزارة المالية وفقا لتقرير إدارة الدين العام، للبنك المركزي المصري بصفته مسئولا عن عمليات الاقتراض من البنوك، عبر 3 عطاءات دورية أيام " الأحد، الخميس، الإثنين".

قالت الوزارة إنها ستبيع آجال خزانة " 91، 266،364، 182" يوما بـ 37.75 مليار جنيه يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، حيث سيتم بيع أجلي 91 و 266 يوما غدا الأحد بـ 19 مليار جنيه و أجلي 182 و364 يوما بـ 18.75مليار جنيه يوم الخميس المقبل.

أما يوم الإثنين فمقرر له طرح سندات خزانة من استحقاقي 5 و 10 سنوات بـ 3.75 مليار جنيه.
Advertisements

ترشيحاتنا

نشرة الفن| عاش يتيما وصارع السرطان| مواقف مأساوية لـ عبد المنعم مدبولي.. سعر خرافي لتذاكر حفل محمد عبده

كلم مامتك وقولها بابا متجوز عليكي | شاهد ردود الافعال

خطأ بـ تكبيرة الإحرام يقع فيه بعض المصلين يبطل الصلاة | عالم أزهري يكشف عنه

بلومبرج الأمريكية تكشف خطة تركيا للتدخل في ليبيا.. تعرف عليها

بشرى سارة لـ المتعطلين في 2020.. شروط الحصول على تأمين البطالة وقيمته

هل يجوز أداء صلاة الوتر ركعة واحدة.. عالم أزهري يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. النجمة العالمية مادونا ترتدي الحجاب

بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب

الشارع الثقافى بجازان.. تحفة فنية من وحى الخيال بأرض السعودية