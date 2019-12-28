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رياضة

الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يتقدم على نيوكاسل في الشوط الأول

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:58 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهي فريق إيفرتون الشوط الأول متقدما على نيوكاسل بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الأسبوع العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف جاء من توقيع كلويفرت لوين بالدقيقة 13 من عمر اللقاء، لينهي إيفرتون الشوط الأول متقدمًا. 

وقام أنشيلوتي ببعض التغيرات على التشكيلة الأساسية التي شاركت في الفوز على بيرنلي بهدف نظيف.

ويحتل إيفرتون المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 22 نقطة بعد 6 انتصارات و4 تعادلات و9 هزائم.

وفي نفس التوقيت تعادل كريستال بالاس دون أهداف مع ساوثهامبتون في المباراة التي تجمع الفريقين في نفس التوقيت. 

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