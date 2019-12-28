هاني زادة: التعادل مع زيسكو نقطة انطلاق | ولاعبو الزمالك أحسنوا الظن

وجه هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في زامبيا الشكر للاعبي الفريق عقب مباراة زيسكو التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وأشاد زادة بالجهاز الفني واللاعبين بعد تقديم مباراة جيدة وكان الفريق أقرب للفوز لكن التعادل نتيجة جيده خارج ملعبنا، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا عند حسن ظن الجميع بهم معربا عن ثقته في أن نقطة التعادل اليوم ستكون بوابة تأهل الفريق عن المجموعة.



كما وجه رئيس البعثة الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي الذي كان على تواصل دائم مع البعثة طول الوقت وكذلك وجه الشكر للسفارة المصرية والسفير أحمد مصطفي على دورهم مع البعثة طوال فترة إقامتها بزامبيا.