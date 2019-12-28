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رياضة

الدورى الإماراتي.. الجزيرة يحقق فوزًا صعبًا على بني ياس 2-1

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:39 م
الجزيرة الإماراتى
الجزيرة الإماراتى
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عمر سلامة
حقق الجزيرة فوزًا ثمينًا على مضيفه بني ياس 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم "السبت" ضمن مباريات الجولة 11 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وبعد مواجهة متوسطة الأداء، تقدم فيها صاحب الأرض بالهدف الأول عن طريق هدافه بيدرو كوندي فى الدقيقة 39، لكن فخر أبوظبي رفض الخسارة ومنحه سالم الحمادي مدافع بني ياس التعادل بهدف عكسي في مرماه فى الدقيقة 43، وأضاف البديل على مبخوت الهدف الثاني من ركلة جزاء فى الدقيقة 70.

وبهذه النتيجة رفع فخر أبوظبي رصيده إلى 23 نقطة وبقى بني ياس برصيد 11 نقطة، وتعتبر خسارة السماوى على "ملعب النار" الأولى له خلال 270 يومًا منذ الموسم الماضي أدى خلالها 15 مباراة لم يعرف فيها طعم الخسارة.
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