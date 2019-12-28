الدورى الإماراتي.. الجزيرة يحقق فوزًا صعبًا على بني ياس 2-1

حقق الجزيرة فوزًا ثمينًا على مضيفه بني ياس 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم "السبت" ضمن مباريات الجولة 11 من دوري الخليج العربي الإماراتي.





وبعد مواجهة متوسطة الأداء، تقدم فيها صاحب الأرض بالهدف الأول عن طريق هدافه بيدرو كوندي فى الدقيقة 39، لكن فخر أبوظبي رفض الخسارة ومنحه سالم الحمادي مدافع بني ياس التعادل بهدف عكسي في مرماه فى الدقيقة 43، وأضاف البديل على مبخوت الهدف الثاني من ركلة جزاء فى الدقيقة 70.



