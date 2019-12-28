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رياضة

البطولة العربية.. خالد قمر يقود الاتحاد أمام الإسماعيلي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:49 م
لقاء الاتحاد والإسماعيلي
لقاء الاتحاد والإسماعيلي
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حسام الحارتي
أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه أمام الإسماعيلي في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الذهاب لدور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية " البطولة العربية ".

وجاء تشكيل الاتحاد أمام الإسماعيلي كالتالي :-

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: أسامة العزب، إسلام جمال، محمد أنور وسيد سالم.

خط الوسط: نور السيد، أوكوي، هشام محمد، أحمد رفعت ورزاق سيسيه .

خط الهجوم : خالد قمر.
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