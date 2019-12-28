حافظ أبوسعدة: قانون الجمعيات الأهلية أهم إنجازات مصر في 2019

نصري: قانون الجمعيات الأهلية وتمكين المرأة أهم إنجازات مصر في 2019 وأضاف أبوسعدة أن من أهم إنجازات مصر عام 2019 هو استلام مصر رسميًا رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والتى تُعد منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بدول القارة الأفريقية، وتسلم رئاسة الشبكة محمد فايق، رئيس القومى لحقوق الإنسان، من فافا مرزوق رئيس الشبكة السابق.

وأضاف أبوسعدة أن من أهم إنجازات مصر عام 2019 هو استلام مصر رسميًا رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والتى تُعد منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بدول القارة الأفريقية، وتسلم رئاسة الشبكة محمد فايق، رئيس القومى لحقوق الإنسان، من فافا مرزوق رئيس الشبكة السابق.

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر حققت إنجازا كبيرا في ملف حقوق الإنسان عام 2019 أهمها قانون الجمعيات الأهلية.وأكد أبو سعدة في تصريح لـ"صدى البلد " أننا في انتظار لائحة التنفيذية لكي تسهل تطبيق القانون علي الجمعيات الأهلية لكي تقوم بدورها دون قيود ادارية او قانونية الا تلك التي تحقق الشفافية لعمل الجمعيات الأهلية وكذلك ملف تمكين المرأة ومواجهة العنف الذى يستهدفها، فإصدار عدد من التشريعات فى هذا الإطار كان من ضمن التوصيات التى تم تنفيذها، وكذلك التعديلات الدستورية التى خصصت نسبة كبيرة لحواء فى المجالس النيابية".