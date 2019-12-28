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رياضة

الدوري السعودي | جروس يقود الأهلى للخسارة أمام الشباب.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:03 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الفوز على ضيفه الأهلي، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة 13 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين السعودي.

وسجل أسبريا هدف المباراة الوحيد لنادي الشباب، عند الدقيقة 27 من عمر اللقاء، بعدما صوب الكرة على يسار ياسر المسيليم.

وشهد اللقاء سيطرة كبيرة من جانب النادي الأهلي، لكن دون خطورة على مرمى فاروق بن مصطفى حارس الشباب.

ولم يعرف الشباب طريق الانتصارات منذ يوم 24 أكتوبر الماضي، بعد ما فاز على الوحدة بهدفين دون رد، حيث يعد فوز اليوم أمام الأهلي هو الأول للفريق منذ هذا التاريخ.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الشباب إلى 18 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز الثالث من 12 مباراة.
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