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رياضة

دوري المحترفين السعودي | الاتفاق يفوز على التعاون بهدف نظيف

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:01 م
الإتفاق و التعاون
الإتفاق و التعاون
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عمر سلامة
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الفوز على ضيفه التعاون بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة 13 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودى.

سجل هزاع إبراهيم الهزاع هدف المباراة الوحيد لنادي الاتفاق عند الدقيقة 65 من عمر اللقاء، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر وضعها بشكل رائع من فوق حارس التعاون.

وسيطر نادي الاتفاق على أحداث اللقاء، فيما حاول نادي التعاون إدراك هدف التعادل لكن لم تنجح محاولاته أمام مرمى ريس مبولحي.

وبهذه النتيجة، ارتقع رصيد الاتفاق إلى 16 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد التعاون عند 22 نقطة في المركز السادس.
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