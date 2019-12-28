صفعة للمشككين.. ماذا قال سائحو مجمع الأديان لـ محافظ القاهرة

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بعدد من السائحين بمنطقة مجمع الأديان خلال جولته التفقدية اليوم.



ورحب بهم المحافظ بالقاهرة وأعربوا عن سعادتهم بزيارتهم للقاهرة لأكثر من مرة للاستمتاع بجوها المعتدل وآثارها المتميزة فضلا عن تمتعها بالأمن والأمان.



وأكد المحافظ رفع كفاءة المنطقة التي تعد واحدة من أهم المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة لما لها من تاريخ عريق حيث شهدت قدوم السيد المسيح إلى مصر.



كما شهدت تلك المنطقة العريقة الفتح الإسلامي وتضم مسجد عمرو بن العاص أول مسجد شيد في أفريقيا كلها بجانب أقدم الكنائس الموجودة بمصر والتي تعد كنوزًا معمارية كالكنيسة المعلقة ودير مارجرجس وأبو سرجة والسيدة العذراء والمتحف القبطي والمعبد اليهودي.



وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس الحي بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة وخاصة شارعي جامع عمرو وماري جرجس مع تقليم وتهذيب الأشجار واستعراض الأرصفة وتوحيد منسوبها مع إخلائها تمامًا من الاشغالات ، وإزالة أي تشوهات أو ملصقات على الجدران وإعادة طلائها وسرعة استكمال رفع مخلفات مبنى مهدوم مواجه لمسجد عمرو بن العاص وطلاء واجهات العقارات المطلة على المسجد وعلى دير ماري جرجس وخاصة التي ما زالت على الطوب الأحمر، وإلزام أصحاب المحلات بالمساحات المخصصة لهم وعدم تجاوزها.



وكلف المحافظ رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بسرعة استكمال الأسوار المهدمة بحديقة عمرو بن العاص وتكثيف العناية بها مع إعادة استغلالها الاستغلال الأمثل لتكون رئة ومتنفسا للمنطقة خاصة مع مساحتها الممتدة لأكثر من 20 فدانا ، كذلك سرعة تطوير حديقة عزبة أبو قرن المطلة على صلاح سالم وإنشاء سور لها.