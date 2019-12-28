AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صفعة للمشككين.. ماذا قال سائحو مجمع الأديان لـ محافظ القاهرة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:22 م
سائحو مجمع الأديان
سائحو مجمع الأديان ومحافظ القاهرة
Advertisements
عبد العزيز جمال
التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بعدد من السائحين بمنطقة مجمع الأديان خلال جولته التفقدية اليوم.

ورحب بهم المحافظ بالقاهرة وأعربوا عن سعادتهم بزيارتهم للقاهرة لأكثر من مرة للاستمتاع بجوها المعتدل وآثارها المتميزة فضلا عن تمتعها بالأمن والأمان.

وأكد المحافظ رفع كفاءة المنطقة التي تعد واحدة من أهم المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة لما لها من تاريخ عريق حيث شهدت قدوم السيد المسيح إلى مصر.

كما شهدت تلك المنطقة العريقة الفتح الإسلامي وتضم مسجد عمرو بن العاص أول مسجد شيد في أفريقيا كلها بجانب أقدم الكنائس الموجودة بمصر والتي تعد كنوزًا معمارية كالكنيسة المعلقة ودير مارجرجس وأبو سرجة والسيدة العذراء والمتحف القبطي والمعبد اليهودي.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس الحي بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة وخاصة شارعي جامع عمرو وماري جرجس مع تقليم وتهذيب الأشجار واستعراض الأرصفة وتوحيد منسوبها مع إخلائها تمامًا من الاشغالات ، وإزالة أي تشوهات أو ملصقات على الجدران وإعادة طلائها وسرعة استكمال رفع مخلفات مبنى مهدوم مواجه لمسجد عمرو بن العاص وطلاء واجهات العقارات المطلة على المسجد وعلى دير ماري جرجس وخاصة التي ما زالت على الطوب الأحمر، وإلزام أصحاب المحلات بالمساحات المخصصة لهم وعدم تجاوزها.

وكلف المحافظ رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بسرعة استكمال الأسوار المهدمة بحديقة عمرو بن العاص وتكثيف العناية بها مع إعادة استغلالها الاستغلال الأمثل لتكون رئة ومتنفسا للمنطقة خاصة مع مساحتها الممتدة لأكثر من 20 فدانا ، كذلك سرعة تطوير حديقة عزبة أبو قرن المطلة على صلاح سالم وإنشاء سور لها.
صفعة للمشككين.. ماذا قال سائحو مجمع الأديان لـ محافظ القاهرة
صفعة للمشككين.. ماذا قال سائحو مجمع الأديان لـ محافظ القاهرة
صفعة للمشككين.. ماذا قال سائحو مجمع الأديان لـ محافظ القاهرة
صفعة للمشككين.. ماذا قال سائحو مجمع الأديان لـ محافظ القاهرة
صفعة للمشككين.. ماذا قال سائحو مجمع الأديان لـ محافظ القاهرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية: الانتهاء من مسار العائلة المقدسة قبل يونيو 2020.. صور

إزالة أي مبنى بجوار الآثار.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال سور مجرى العيون وعين الصيرة

في أول اجتماع للحكومة الجديدة.. مشروع كبير لإحياء القاهرة التاريخية.. إزالة فورية للمباني المجاورة لأي أثر.. ومخطط لتحويل منطقة عين الصيرة إلى مزار سياحي عالمي

نائب وزير السياحة والآثار تتفقد مكاتب الهيئة.. وتلتقي بالعاملين في مصر القديمة ومجمع الأديان..صور

عِيش الفرق | شاهد سور مجرى العيون قبل وبعد تطويره.. صور

مرّ بها المسيح وعليها أول مسجد في أفريقيا.. مجمع الأديان في مركز اهتمامات القاهرة

ترشيحاتنا

سكاي نيوز: الحلم النووي المصري يستعد للانطلاق في 2020

رغم التعادل.. 3 مكاسب لـ الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبي

الدوري السعودي | أهلي جدة يكشف حقيقة ضم فرجاني ساسي في الميركاتو الشتوي

بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب

صفعة للمشككين.. ماذا قال سائحو مجمع الأديان لـ محافظ القاهرة

شاهد.. رقص رانيا يوسف مع فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي في حفل خاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها حاجة حلوة.. ليلى علوى فى جولة سياحية مع مصمم عالمى .. صور

كهربا يؤازر الأهلي أمام بلاتينيوم من المدرجات .. شاهد

بملابس الغطس.. ناهد السباعي فى أحدث ظهور .. شاهد