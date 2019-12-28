شاهد..غرف على شكل كبسولات في فندق ياباني الطراز بميلانو

إنتشرت نماذج الفنادق ذات الحجرات المبنية على هيئة كبسولات صغيرة من منشأها الأصلي في اليابان إلى مدن أوروبية كميلانو الإيطالية.



ويقع فندق "أوستيلز" في المدينة الإيطالية ليوفر خدمات خاصة كحجز الغرف ودفع مقابلها المادي عبر ماكينات رقمية في بهوه.



ويوفر الفندق ثمان غرف صغيرة (1.45 متر x 1.45 x مترين) تحوي حمامات منفصلة ومراتب للنوم وغطاء ووسادة وطاولة صغيرة وخزانة قابلة للغلق و تتراوح أسعار الليلة بها بين 19 و150 يورو تشمل وجبة الإفطار على حسب الموسم السياحي بالمدينة.



وبعد قضاء ليلة بإحدى تلك الكبسولات الفندقية، قال السائح الكرواتي دراغان كوبرسانين إنه أراد تجربة فكرة جديدة خارج الصندوق.



وأضاف: "لقد أعجبتني حقًا. مثل تلك الفنادق يجب أن يتم تطويرها. العديد من الناس يبتعدون عن بيوت الشباب لانعدام الخصوصية بها وهو ما يوفره هذا الفندق".