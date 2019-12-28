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فن

بعد تكريمه فى السعودية .. 6 معلومات لا تعرفها عن ياسر بو على

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:30 م
ياسر بو على
ياسر بو على
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أحمد إبراهيم
اقيم امس حفل غنائي تحت عنوان "ليلة ياسر بو على" وذلك تكريما لانجازاته التلحينية فى السعودية .

وشهد الحفل مشاركة سبعة فنانين بحضور أكثر من 22 ألف متفرج ضمن حفلات موسم الرياض.

نرصد 6 ملعومات عن الملحن ياسر بو على.

ملحن ولد في السعودي وحامل للجنسية السعودية.

ولد في 10 يونيو 1990 ويبلغ من العمر 29 عامًا.

بدأ الملحن ياسر بو علي مسيرته المهنية بأغنية هدية التي قام بتلحينها للفنان المعروف راشد الماجد.

وقام ياسر بو على بتلحين أغنية مسكين للفنان رابح صقر.

كما أن ياسر بو على لم يتوقف عن التلحين فقد لحن العديد من الأغاني للفنانين العرب والخليجيين، حيث قام بالإشراف على العديد من الألبومات للفنانين الكبار.

ومن ابرز أعمال ياسر بو على حيث أشرف على ألبوم (بالموت جا) لعام 2018، للفنان عايض وأشرف على ألبوم (من عرفته) لعام 2014، للفنان الكبير إبراهيم الحكمى وأشرف على ألبوم (ناوي) لعام 2016، للفنان الكبير راشد الفارس وقام بالإشراف على ألبوم (رابح) لعام2017، للفنان رابح صقر.
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