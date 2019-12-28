الإداري يقضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى طرد سفير قطر من مصر

قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والمطالبة بطرد السفير القطرى من مصر .





وأكدت الدعوى بأنه القضاء المصرى إصدر أحكام بقضية التخابر مع قطر، المتهم فيها المعزول محمد مرسي وآخرون، وكشفت الأوراق عن إدانة قطر ضمن أوراق التحقيقات، إذ أثبت أمر إحالة المتهمين في القضية، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية.





وأضافت الدعوى، أن الأوراق كشفت عن أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية .





وطالبت الدعوى بطرد السفير خارج مصر ، لدور قطر البارز في تهريب قيادات جماعة الآخوان المسلمين .



