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محافظات

مأساة عم على .. بطل حرب أكتوبر يناشد المسئولين لإجراء عملية جراحية بعينه

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
على عبد الغفار
على عبد الغفار
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ايمن رياض
على عبد الغفار على العطار أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث شارك فى الحرب بسلاح المدرعات فى الكتيبة رقم 252 لواء 21 مدرع فرقة 23 ميكانيكا ويبلغ من العمر 63 عاما، ويعاني حاليا من مياه زرقاء على العين اليمنى، ويحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة، كما يحتاج إلى زراعة قرنية بالعين اليسرى، ويعانى من آلام مبرحة فى الساق بسبب خشونة الركبة.

ويقول عم على: "إننى متزوج وأعول 4 أبناء كلهم بالمراحل التعليمية المختلفة، فابنتى الكبرى رقيه بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر وأميرة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر وأحمد بالصف الأول الثانوى وعبد الغفار 5 سنوات بحضانة صغرى، وأنا لا أعمل نظرا لظروفى الصحية الصعبة ومرض عينى".

وتابع :"اسكن فى حجرة واحدة بعمارات عشش محفوظ بمنطقة ابو هلال جنوب مدينة المنيا اسفل السلم وهى غير آدمية بالمرة لأنها تقع بجوار غرف تفتيش الصرف الصحى الخاص بالعمارة ".

وأضاف : "وأناشد المسئولين بتوفير شقة لى بعمارات عشش محفوظ او حجرة اضافية نظرا لوجود محلات مغلقة خلف حجرتى التى اسكن بها غير مستغله ومغلقة ويقوم الاهالى بالقاء القمامة والحيوانات النافقة بها فمن الممكن ضم محل من هذه المحلات لحجرتى لتصبح حجرتين استطيع العيش فيها انا وبنانى عيشة آدمية".

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