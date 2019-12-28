القضاء الإدارى غير مختصة بوقف قانون يعطي للزوجة الحق في تطليق نفسها

قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قانون يعطي للزوجة الحق في تطليق نفسها من زوجها.



أقيمت الدعوى بناء علي تصريحات النائب عبدالمنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمقترح لمشروع قانون يتيح للمرأة تطليق نفسها ويشترط موافقتها على الزواج الثانى للرجل.



وأثار هذا المقترح الكثير من الجدل فى الأوساط الدينية والمجتمعية والقانونية، خاصة وأنه يمس قضية حساسة وتهم ملايين المواطنين، حيث أكد في وقتها علماء الدين أن تطليق المرأة نفسها لا يجوز شرعًا ولم يرد أى نص قرآنى أو حديث نبوى بذلك .

