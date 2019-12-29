ارتفاع صافي خصوم وأصول البنوك لـ87.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

ارتفع إجمالي صافي أصول وخصوم البنوك إلى 84.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 60.422 مليار جنيه في أغسطس السابق بفرق ومقارنة بـ 75.5 مليار جنيه في يوليو 2019 بزيادة بلغت 27.3 مليار جنيه.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك سجلت 343.72 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 319.6 مليار جنيه في أغسطس 2019 ومقارنة بـ 333.242 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.



وذكر التقرير أن إجمالي الأصول والخصوم لدي الجهاز المصرفي سجلت 354.62 مليار جنيه مقابل 336.53 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 347.41 مليار جنيه في يوليو 2019.



وصلت الأصول الأجنبية للبنك المركزي لـ 729.1 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 740.2 مليار جنيه في أغسطس 2019 ومقارنة بـ736.7 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.

