خبير مكافحة جريمة: فحص حاويات المواني بالأشعة تحد من التهريب.. فيديو

قال الدكتور اللواء عبد الوهاب الراعي خبير مكافحة الجريمة المنظمة،إن استخدام أجهزة الفحص بالأشعة للكشف عن حاويات الموانئ هذه خطوة مثمرة وبناءة في تحسين ملف الاستثمار بشكل عام بالإضافة إلى الحد من وسائل التهريب والمخاطر التي تهدد أمن البلد .





وأضاف " الراعي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناه"dmc"،أن تفعيل دور الاشعة في امن المواني بصفة عامة مطلب في منتهي الأهمية لتحقيق الاستثمار وتحقيق الأمن كما أنه يجب انهاء الامر اليدوي في عملية الموانئ .





وأوضح"الراعي" ان الاشعة يجب أن تستخدم بشكل كامل في عملية التفتيش مثلما يحدث في ميناء القاهره الجوى ولان استخدام الاشعة في المواني هو أمر مرتبط بالامن والسلامه .





وتابع"الراعي" أن المنفذ البحري للموانئ المصرية عبارة عن الأنف والفم مثلها مثل الانسان بالظبط .



