الأتوبيس اتعجن.. محافظ بورسعيد ينعي شهداء طلب الرزق من عاملى مصانع الاستثمار

نعي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، شهداء العاملين بمصانع الاستثمار ببورسعيد، والذين نالوا الشهادة ان شاء الله وهم في مهمة طلب الرزق .





وقال "الغضبان"، فى بيان مساء اليوم، "ندعو المولي عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان ينزلهم منازل الشهداء في الفردوس الأعلى من الجنة، وان يربط علي قلوب ذويهم وينزل عليهم السكنية والصبر والسلوان، وان يمن علي المصابين بالحادث بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية وان يحفظ الله مصر وابنائها من كل مكروة وسوء".





وارتفع عدد ضحايا حادث طريق بورسعيد دمياط السريع إلى 21 قتيلا جميعهم عمال و 8 مصابين نقلوا جميعا الي مستشفيات بورسعيد.





وأكد شهود العيان أن سائق السيارة النقل صدم أتوبيس العمال اثناء قدومهم من بورسعيد بعد انتهاء عملهم بأحد مصانع الاستثمار مما ادى الي اصطدام الاتوبيس بسور قرية الفردوس وتحطمه تماما





يذكر أن طريق بورسعيد دمياط السريع شهد حادثا مروعا عقب اصطدام مقطورة نقل باتوبيس يقل العاملين بأحد المصانع أدت إلي تحطمه.



