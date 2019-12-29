المالية تطرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه

تطرح وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة تقدر بـ19 مليار جنيه، لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.



قالت الوزارة عبر جدول عطاءات الخزانة الصادر عن البنك المركزي المصري إنها ستبيع أجل 91 يوما بـ 9.25 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 9.75 مليار جنيه .



وفقا لجدول عطاءات الخزانة فإن وزارة المالية تسعي لبيع أدوات دين بقيمة تقدر بـ41.5 مليار جنيه موزعة علي 3 عطاءات دورية خلال الأسبوع الجاري ومحددة بأيام " الأحد، الإثنين، الخميس".



وبطرح وزارة المالية اليوم لأجلي الخزانة بقيمة 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين بقيمة إجمالية تقدر بـ 22.5 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من نفس الأسبوع.

