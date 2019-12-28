اللواء محيي الدين نوح يحكى تفاصيل لقائه مع أبطال الممر .. ويكشف كواليس وأسرارا عن الفيلم

قال اللواء محيي الدين نوح، بطل فيلم الممر الحقيقي، إن المخرج شريف عرفة تواصل معه للاستعانة بخبرته في إنتاج فيلم الممر، وروي قصة إحدى الوحدات العسكرية المصرية التي قامت بعملية جريئة داخل خطوط العدو.



وأضاف، "نوح" خلال لقاء تليفزيوني علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه بعدها التقي بالفنانين المشاركين في العمل الفني التاريخي بناء علي طلب المخرج القدير "شريف عرفة"، سأله عن حياة الجنود في سيناء وقتها، و المعدات والأجهزة وتعاملهم مع بدو سيناء.



وتابع اللواء "محيي الدين نوح"، أنه تحدث مع كل ابطال العمل التاريخي مثل "محمد فراج، احمد عز واحمد رزق"، ليروي لهم تفاصيل عن العمليات العسكرية في هذه الفترة التاريخية.