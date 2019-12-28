بعد ارتداء الأبيض في خطوبتها | شاهد إطلالات هنادي مهنا بنفس اللون.. أنهي أحلى؟

ظهرت الفنانة هنادي مهنا أمس، الجمعة، بإطلالة باللون الأبيض في خطبتها من الممثل أحمد خالد صالح في حفل بسيط اقتصر على العائلة فقط.





فضلت هنادي الظهور بإطلالة بسيطة وأنيقة، وارتدت جمبسوت أبيض يظهر أنوثتها ورقتها، ولم تتكلف في المكياج ليبرز جمال ملامحها، كما تركت شعرها منسدلًا، ونالت إطلالتها بشكل عام إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.





تتميز هنادي مهنا بالإطلالات البسيطة والرقيقة، ولم تكن إطلالتها في خطوبتها هي المرة الأولى لها في ارتداء اللون الأبيض حيث ارتدت هنادي اللون الأبيض أكثر من مرة.





وتشارك هنادي مهنى فى فيلم "بنات ثانوى" مع مى الغيطى وجميلة عوض، بعد ظهورها اللافت خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل "زلزال" الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان.



