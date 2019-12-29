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السعودية تحتل قائمة فوربس لــ رجال الأعمال بـ24 شخصا.. الوليد بن طلال أبرزهم.. والشركات العائلية تساهم بقوة في اقتصاد الشرق الأوسط

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:16 ص
الوليد بن طلال
الوليد بن طلال
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محمود نوفل
  • الزامل وفوزان والعثيم في ذيل قائمة فوربس
  • عائلات عقيل والمهيدب من أبرز الشركات على قائمة فوربس
  • شركات المملكة والمراعي على قمة قائمة فوربس
احتل نحو 24 رجل أعمال سعوديًّا قائمة أبرز 100 رجل أعمال في الشرق الأوسط لعام 2019 التي أصدرتها مجلة فوربس الأمريكية، من بينهم 11عائلة تمكنت من فرض وجودها وتأسيس كيانات اقتصادية عملاقة.

وجاء الأمير الوليد بن طلال الذي يمتلك شركة المملكة القابضة في المركز 31، وتعد من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية من حيث النشاط الاقتصادي والاستثمار والتبادل التجاري، إذ بلغت قيمتها السوقية في يناير الماضي 37.2 مليار ريال.

وفي المركز 23 حل الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مالك شركة المراعي التي تقدر قيمتها السوقية، إذ صنفتها شركة براند فايننس العالمية، المتخصصة في تقييم العلامات التجارية في تقريرها براند فايننس لعام 2019، السابعة عالميًا بين شركات الألبان من حيث قيمة العلامة التجارية.

بينما جاء محمد العيسى وعائلته ماكي شركة أصيلة للاستثمار في المرتبة 33، فيما حلّ رجل الأعمال السعودي صالح كامل مالك شركة دله البركة القابضة العاملة في مجل البنوك والرعاية الصحية في المرتبة 34.

فيما حلّ عبدالله الراجحي وعائلته مالكو مصرف الراجحي في المرتبة 35، بينما حل عبد المجيد فواز مالك شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العاملة في مجالي التجزئة والعقارات في المرتبة 36.

وجاء رجل الأعمال السعودي محمد صالح حمزة صيرفي في المركز 38، بينما حلت عائلة العليان في المركز 42، لكن جاء كل من أسامة- أنس- أيمن أبو داوود مالكي مجموعة أبو داوود التي تعمل في مجال المنتجات الاستهلاكية في المركز 44.

وجاء رجل الأعمال محمد عبداللطيف جميل مالك مجموعة عبداللطيف جميل في المركز45، فيما جاء عجلان بن عبد العزيز العجلان مالك مجموعة عجلان وإخوانه التي تعمل في مجال الملابس في المركز 46.

وحلت عائلة راشد عبد الرحمن الراشد التي تملك مجموعة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده في المركز 47، فيما حلت عائلة المهيدب التي تمتلك مجموعة المهيدب في المركز 48 من قائمة فوربس لأبرز 100 رجال أعمال في الشرق الأوسط.

وفي المركز 49، جاءت عائلة العقيل التي تملك شركة جرير للتسويق، فيما جاء عبد الرحمن حسن الشربتلي مالك جولدن بيراميدز بلازا ومجموعة النهلة في المركز الـ50، فيما جاءت عائلة السبيعي التي تمتلك ماسك- إيمز في المرتبة 51.

وحلت عائلة ناغي التي تمتلك مجموعة محمد يوسف ناغي وإخوانه في المركز الـ60 فيما جاء محمد بن عيسى الجابر الذي يمتلك في المركز 63 MBI International Holdings.

وجاء ورثة محمد عبد العزيز الراجحي مالكي مجموعة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار (الراجحي للاستثمار) في المركز 65، فيما جاء أحمد سالم بقشان مالك مجموعة أحمد سالم بقشان في المركز 68 من قائمة فوربس.

فيما جاءت عائلة الزامل التي تمتلك مجموعة الزامل القابضة في المركز 71، بينما حل فهد بن عبدالرحمن العبيكان مالك مجموعة العبيكان للاستثمار التي تعمل في مجال التعبئة والتغليف في المركز 72.

وفي المركز 73 حلت عائلة الفوزان التي تمتلك مجموعة الفوزان، وفي المركز 83 جاء رجل الأعمال السعودي عبد الله العثيم الذي يمتلك أسواق عبدالله العثيم، وتلاهم رجل الأعمال أحمد السعيد مالك شركة هرفي التي تعمل في مجال الأغذية والمشروبات في المركز 88، وأخيرًا جاءت عائلة الجفالي في المركز 94.

وأعدت مجلة فوربس الأمريكية هذه القائمة اعتمادًا على قاعدة بيانات فوربس الشرق الأوسط والاستبيانات الخاصة بهم من خلال المعلومات المتاحة التي أفصحت عنها الشركات وأخذت في اعتبارها عوامل عدة.

من هذه العوامل: حجم الأعمال متمثلًا في الإيرادات، وعدد الموظفين، الأصول المُدارة وقيمة الاستثمارات، ونطاق الأعمال ممثلًا في عدد القطاعات والدول التي تعمل بها الشركة، والقيمة السوقية، إذ تم تقييم لشركات المدرجة وفقًا لأسعار الأسهم عند إغلاق يوم 27 نوفمبر 2019.

وبحسب فوربس فأن الشركات العائلية تساهم بقوةٍ في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، إذ تستحوذ على نحو %60 من الناتج المحلي الإجمالي، و%80 من قوة العمل، وفقًا لتقرير حديث أصدرته شركة الاستشارات المالية «بي دبليو سي»، ومن المتوقع أن يمرِّر الجيل الحالي من الشركات العائلية ما قيمته تريليون دولار للجيل القادم خلال السنوات العشر المقبلة.
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