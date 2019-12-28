وزيري: المتحف المصرى الكبير أشهر منبر ثقافي حضاري تراثي ترفيهي أثري في العالم...فيديو

قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،إن فكرة عمل قناع توت عنخ أمون جاءت من أن مجموعة جينيس استخدمت من قبل 4700 كوب قهوة في عمل وجه أحد المشاهير ومن هنا جاءت الفكرة إلى الزملاء في المتحف المصري الكبير لتنفيذها في مصر.
وأضاف" وزيرى" في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم" المذاع علي قناه "dmc"،أن الزملاء في المتحف المصرى الكبير قاموا بدعوة مجموعة جينيس وقامت المجموعة بالاعجاب بها في مصر وقام بشرح كيفية العمل وبالفعل قام الشباب المصري برسم قناع توت عنخ آمون بعدد 7260 كوب قهوة.
وتابع"وزيرى" ان مساحة اللوحة حوالي 10 أمتار في 6 أمتار وعدد الأكواب المستخدمة على المساحة 7260 كوب قهوة وهي الان في المتحف المصري الكبير وهو أحد المعالم الأثرية .
وأوضح"وزيرى" أن المتحف المصرى الكبير أشهر منبر ثقافي حضاري تراثي ترفيهي اثرى وكان لابد من عمل نوع من أنواع الترويج وبالفعل كانت اللوحة هي الفكرة قبل الافتتاح .
واستكمل" وزيرى" أن أهم حدث في القرن الواحد والعشرين وهديه مصر الي العالم هو المتحف المصرى الكبير.
وأضاف" وزيرى" في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم" المذاع علي قناه "dmc"،أن الزملاء في المتحف المصرى الكبير قاموا بدعوة مجموعة جينيس وقامت المجموعة بالاعجاب بها في مصر وقام بشرح كيفية العمل وبالفعل قام الشباب المصري برسم قناع توت عنخ آمون بعدد 7260 كوب قهوة.
وتابع"وزيرى" ان مساحة اللوحة حوالي 10 أمتار في 6 أمتار وعدد الأكواب المستخدمة على المساحة 7260 كوب قهوة وهي الان في المتحف المصري الكبير وهو أحد المعالم الأثرية .
وأوضح"وزيرى" أن المتحف المصرى الكبير أشهر منبر ثقافي حضاري تراثي ترفيهي اثرى وكان لابد من عمل نوع من أنواع الترويج وبالفعل كانت اللوحة هي الفكرة قبل الافتتاح .
واستكمل" وزيرى" أن أهم حدث في القرن الواحد والعشرين وهديه مصر الي العالم هو المتحف المصرى الكبير.