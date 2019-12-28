مش ناقصين خواجات.. غضب عارم من جماهير الزمالك عقب التعادل مع زيسكو| شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الزمالك_زيسكو بعد تعادل الزمالك مع فريق زيسكو بهدف لكل فريق في اطار مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
لا فيه غيره ولا حمية بيلعب بمنتهى البرود ..
مستوى غير مقبول نهائي من كابتن الزمالك الرابع !
#الزمالك #الزمالك_زيسكو
#الزمالك_زيسكو كلمه ع الماشي كده عواد نسخه من الشناوي
أبو جبل جنش جديد للزمالك
ومازال التنقيط مستمر
#الزمالك_زيسكو
#الزمالك_زيسكو ادي فرصة لكريم بامبو وأمام عاشور احسن من اوناجم بكتير
أبو جبل شخصية وثبات انفعالي وتشجيع لزمايله وتوجيهات مستمرة ابو جبل رجل المباراة بلا منافس
#الزمالك_زيسكو
كل واحد لازم ياخد حقه عشان كده فرجانى ساسى لما كان بيبقى كويس كنا بنديلو قلوبنا وبنرفعه سابع سما . انما دلوقتى مبيلعبش ب ١٨ جنيه كورة .. محتاج يريح شويه الفترة الجاية عشان مش ناقصين خوجات فالفرقة..
#الزمالك
#الزمالك_زيسكو
مبروووووك للملكى والقادم أحلى ان شاء الله #الزمالك_زيسكو
#الزمالك_زيسكو
التعادل خارج الأرض نتيجة لا بأس بها.. نستطيع تحقيق الفوز ان شاء الله في لقاء 10يناير .. الحمد لله
أداء جيد وتعادل مقبول رغم الظروف السيئة! #مصطفي_محمد هداف رائع كالعاد 👍
نجم المباراه المعلق الزملكاوي الكبير #محمد_فوزي 👏
#الزمالك_زيسكو
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
لا فيه غيره ولا حمية بيلعب بمنتهى البرود ..
مستوى غير مقبول نهائي من كابتن الزمالك الرابع !
#الزمالك #الزمالك_زيسكو
#الزمالك_زيسكو كلمه ع الماشي كده عواد نسخه من الشناوي
أبو جبل جنش جديد للزمالك
ومازال التنقيط مستمر
#الزمالك_زيسكو
#الزمالك_زيسكو ادي فرصة لكريم بامبو وأمام عاشور احسن من اوناجم بكتير
أبو جبل شخصية وثبات انفعالي وتشجيع لزمايله وتوجيهات مستمرة ابو جبل رجل المباراة بلا منافس
#الزمالك_زيسكو
كل واحد لازم ياخد حقه عشان كده فرجانى ساسى لما كان بيبقى كويس كنا بنديلو قلوبنا وبنرفعه سابع سما . انما دلوقتى مبيلعبش ب ١٨ جنيه كورة .. محتاج يريح شويه الفترة الجاية عشان مش ناقصين خوجات فالفرقة..
#الزمالك
#الزمالك_زيسكو
مبروووووك للملكى والقادم أحلى ان شاء الله #الزمالك_زيسكو
#الزمالك_زيسكو
التعادل خارج الأرض نتيجة لا بأس بها.. نستطيع تحقيق الفوز ان شاء الله في لقاء 10يناير .. الحمد لله
أداء جيد وتعادل مقبول رغم الظروف السيئة! #مصطفي_محمد هداف رائع كالعاد 👍
نجم المباراه المعلق الزملكاوي الكبير #محمد_فوزي 👏
#الزمالك_زيسكو