مش ناقصين خواجات.. غضب عارم من جماهير الزمالك عقب التعادل مع زيسكو| شاهد



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏لا فيه غيره ولا حمية بيلعب بمنتهى البرود ..

مستوى غير مقبول نهائي من كابتن الزمالك الرابع !

‎#الزمالك ‎#الزمالك_زيسكو



‏‎#الزمالك_زيسكو كلمه ع الماشي كده عواد نسخه من الشناوي

أبو جبل جنش جديد للزمالك



‏ومازال التنقيط مستمر

‎#الزمالك_زيسكو



‏‎#الزمالك_زيسكو ادي فرصة لكريم بامبو وأمام عاشور احسن من اوناجم بكتير



‏أبو جبل شخصية وثبات انفعالي وتشجيع لزمايله وتوجيهات مستمرة ابو جبل رجل المباراة بلا منافس

‎#الزمالك_زيسكو



‏كل واحد لازم ياخد حقه عشان كده فرجانى ساسى لما كان بيبقى كويس كنا بنديلو قلوبنا وبنرفعه سابع سما . انما دلوقتى مبيلعبش ب ١٨ جنيه كورة .. محتاج يريح شويه الفترة الجاية عشان مش ناقصين خوجات فالفرقة..

‎#الزمالك

‎#الزمالك_زيسكو



‏مبروووووك للملكى والقادم أحلى ان شاء الله ‎#الزمالك_زيسكو



‏‎#الزمالك_زيسكو

التعادل خارج الأرض نتيجة لا بأس بها.. نستطيع تحقيق الفوز ان شاء الله في لقاء 10يناير .. الحمد لله



‏أداء جيد وتعادل مقبول رغم الظروف السيئة! ‎#مصطفي_محمد هداف رائع كالعاد 👍

نجم المباراه المعلق الزملكاوي الكبير ‎#محمد_فوزي 👏

‎#الزمالك_زيسكو

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الزمالك_زيسكو بعد تعادل الزمالك مع فريق زيسكو بهدف لكل فريق في اطار مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.