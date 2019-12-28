AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مش ناقصين خواجات.. غضب عارم من جماهير الزمالك عقب التعادل مع زيسكو| شاهد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:47 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الزمالك_زيسكو بعد تعادل الزمالك مع فريق زيسكو بهدف لكل فريق في اطار مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا. 

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏لا فيه غيره ولا حمية بيلعب بمنتهى البرود ..
مستوى غير مقبول نهائي من كابتن الزمالك الرابع !
‎#الزمالك ‎#الزمالك_زيسكو

‏‎#الزمالك_زيسكو كلمه ع الماشي كده عواد نسخه من الشناوي
أبو جبل جنش جديد للزمالك

‏ومازال التنقيط مستمر
‎#الزمالك_زيسكو

‏‎#الزمالك_زيسكو ادي فرصة لكريم بامبو وأمام عاشور احسن من اوناجم بكتير

‏أبو جبل شخصية وثبات انفعالي وتشجيع لزمايله وتوجيهات مستمرة ابو جبل رجل المباراة بلا منافس
‎#الزمالك_زيسكو

‏كل واحد لازم ياخد حقه عشان كده فرجانى ساسى لما كان بيبقى كويس كنا بنديلو قلوبنا وبنرفعه سابع سما . انما دلوقتى مبيلعبش ب ١٨ جنيه كورة .. محتاج يريح شويه الفترة الجاية عشان مش ناقصين خوجات فالفرقة..
‎#الزمالك
‎#الزمالك_زيسكو

‏مبروووووك للملكى والقادم أحلى ان شاء الله ‎#الزمالك_زيسكو

‏‎#الزمالك_زيسكو
التعادل خارج الأرض نتيجة لا بأس بها.. نستطيع تحقيق الفوز ان شاء الله في لقاء 10يناير .. الحمد لله

‏أداء جيد وتعادل مقبول رغم الظروف السيئة! ‎#مصطفي_محمد هداف رائع كالعاد 👍
نجم المباراه المعلق الزملكاوي الكبير ‎#محمد_فوزي 👏
‎#الزمالك_زيسكو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنتخب المصري يشعل السوشيال ميديا بعد التعادل مع جزر القمر وردود من الجماهير.. شاهد

بعد توقف طويل.. هاشتاج الدوري المصري يتصدر تويتر

هاشتاج كارتيرون يجتاح تويتر بعد توليه تدريب الزمالك.. شاهد تعليقات المغردين

بعد الهزيمة من طلائع الجيش.. هاشتاج الزمالك يتصدر تويتر

بعد ولفرهامبتون بقياد نونو سانتا على السيتى هاشتاج #مختار_مختار يتصدر تويتر

قبل لقاء زيسكو.. الجماهير تدعم فريقها بهاشتاج #احنا_الزمالك

ترشيحاتنا

شهداء لقمة العيش ..ارتفاع عدد وفيات حادث طريق بورسعيد - دمياط لـ21

هل أصلي الفجر أم الصبح حال الاستيقاظ بعد طلوع الشمس | الأزهر يوضح

رغم التعادل.. 3 مكاسب لـ الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبي

بملابس الغطس.. ناهد السباعي فى أحدث ظهور .. شاهد

أحمد فهمي يواصل إثارة الجدل : خايف أموت قبل ما أشتم كل الناس

ترتيب مجموعة الزمالك .. مازيمبي في الصدارة والأبيض وصيفاً

AdvertisementS

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وزيسكو

مباراة الشغب.. الهلال يفوز على النجم الساحلي 1-0 ويربك حسابات مجموعة الأهلي .. فيديو

فايلر يستبعد كبير حراس المرمى من قائمة الأهلي أمام بلاتينيوم فى دورى أبطال أفريقيا

مفاجآت بالجملة.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا

أول تعليق من كارتيرون بعد تعادل الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

السحر يطارد الزمالك .. مشاجرة بين محمد أبو جبل وحامل الكرات بسبب فوطة

مجموعة الأهلي.. حمادة صدقي يقود الهلال السوداني للفوز على النجم الساحلي في رادس

الزمالك يتعادل 1-1 أمام زيسكو فى دوري أبطال أفريقيا

مشادة بين لاعبي الهلال السوداني والنجم الساحلي.. والحكم "ينوبه من الحب جانب"

الدوري السعودي | أهلي جدة يكشف حقيقة ضم فرجاني ساسي في الميركاتو الشتوي

مجموعة الأهلي.. الهلال السوداني يتقدم على النجم الساحلي بالهدف الأول .. فيديو

مطالب ديسابر للعودة للإسماعيلي .. اعرف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها حاجة حلوة.. ليلى علوى فى جولة سياحية مع مصمم عالمى .. صور

كهربا يؤازر الأهلي أمام بلاتينيوم من المدرجات .. شاهد

بملابس الغطس.. ناهد السباعي فى أحدث ظهور .. شاهد