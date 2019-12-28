البطولة العربية.. الإسماعيلي يهز شباك الاتحاد بهدف في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الذهاب لدور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية " البطولة العربية ".



شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز ولكن تمكن لاعبي الإسماعيلي من خطف الهدف الأول في الدقيقة "33" عن طريق اللاعب محمد الشامي .



وعقب إحراز الهدف الأول في شباك الفريق السكندري بدأ لاعبي نادي الاسماعيلي في فرض الهجمات على شباك الاتحاد السكندري التي كادت أن تنهي المبارة .



وتمكن محمد الشامي من إحراز الهدف الأول في الدقيقة "33" من خلال تسديد قوية لتسكن شباك الفريق السكندري بكل سهولة



يذكر أن مباراة العودة ستقام باستاد الإسماعيلية يوم الجمعة 24 يناير، وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق.



وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.





وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد كالتالي :-



خط الدفاع: أسامة إبراهيم، باهر المحمدي، محمد هاشم، أحمد أيمن.



خط الوسط : عماد حمدي، محمد مخلوف، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، بيكيتي سيلفا.



خط الهجوم : محمد الشامي