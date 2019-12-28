وفاة نجمة أمريكية شهيرة بعد صراعها مع المرض .. صور

توفيت الممثلة الأمريكية سو ليون في مدينة لوس أنجلوس الخميس الماضي عن عمر 73 عامًا.



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة أن الممثلة "كانت حالتها الصحية في تدهور منذ فترة".



واشتهرت ليون بلعب دور البطولة في فيلم ستانلي كوبريك المثير للجدل عام 1962 ، لوليتا ، حيث كانت بعمر الرابعة عشر.



قامت ليون بدور البطولة في أكثر من عشرين فيلما وعروض تلفزيونية خلال حياتها المهنية التي امتدت من 1959 إلى 1980.



تزوجت ليون خمس مرات من كل من كوتون آدمسون ، وهامتون فانشر، ورولاند هاريسون ، وإدوارد ويذرز ، وريتشارد رودمان ، الذي طلقها عام 2002.

