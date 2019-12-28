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أخبار العالم

إصابة شخص بحادث طعن في مدينة مانشستر البريطانية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:35 م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
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أحمد محرم
ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مراهقًا نُقل إلى المستشفى بعدما أصيب بعدة طعنات وجهها إليه رجل مسلح بسكين خارج مركز للتسوق بمدينة مانشستر البريطانية.

وطوقت الشرطة البريطانية موقع الحادث، الذي وقع عصر اليوم، وصرحت بأن المراهق البالغ من العمر 16 عامًا في حالة مستقرة.

وصنفت الشرطة الهجوم باعتباره "حادثا معزولا" لا علاقة له بالإرهاب.
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