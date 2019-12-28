الاتحاد المنستيري يحتل صدارة الدوري التونسي عقب هزيمة بن قردان



وتمكن أيضا نادي اتحاد تطاوين من تحقيق الفوز علي البنزرتي بهدفين مقابل هدف للاخر ليعزز من مكانته.



واحتل نادي الاتحاد المنستيري صدارة الدوري التونسي برصيد "28" نقطة بينما توقف بن قردان في المركز السادس برصيد "18" نقطة .



شهد الدوري التونسي العديد من اللقاءات حيث عزز فريق الاتحاد المنستيري موقعه في صدارة الدوري التونسي الممتاز بفوزه على مضيفه اتحاد بن قردان بهدفين نظيفين ضمن الدور الـ13ومن جهة أخرى حقق الملعب التونسي فوزا نظيفا بهدفين دون رد على نظيره حمام الأنف ويعزز من مكانته في بطولة الدوري التونسي .