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رياضة

أبوجبل يتصدر تويتر بعد تعادل الزمالك مع زيسكو.. شاهد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:57 م
ابوجبل
ابوجبل
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #ابوجبل بعد حراستة مرمي الزمالك في مباراته ضدد زيسكو يونايند بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

أخبار فوطة أبو جبل إيه🙄🙄🙄ولا عامل من بنها👌👌

‏‎اسكت مش فوطة أبو جبل طلعت أحسن من فوطة عواد 900 مره

‏‎استمر يا ابو جبل 👏👏👏👏

‏من غيرك كنا شيلنا .. شابو ابو جبل راجل في الملعب

‏أبو جبل شخصية وثبات انفعالي وتشجيع لزمايله وتوجيهات مستمرة ابو جبل رجل المباراة بلا منافس
‎#الزمالك_زيسكو

‏‎ربنا يوفقك يا ابو جبل طبعا مش هقول بطوله بس نشوف لعب واداه صرحه الاداء لسه وحش جداااااا

‏ابو جبل زملكاااااااااااوي .. كل الدعم يا وتد .
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