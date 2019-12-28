محافظ كفر الشيخ: يهمني استفادة المواطن من المنشآت الطبية الجديدة| صور

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عددًا من الملفات والموضوعات، ومشاكل الدوائر، مع أعضاء مجلس النواب، لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها.



واستعرض محافظ كفر الشيخ، معوقات القطاع الصحي والحلول المقترحة وخطة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ.



وتطرق المحافظ إلى المعوقات والحلول المقترحة بالقطاع الصحي بالمحافظة، وإنشاءات بعض المستشفيات المركزية القديمة بمدن وعاصمة المحافظة ومن بينها مشروع تطوير مستشفى كفر الشيخ العام وتحسين الخدمات الطبية بها.



وناقش نور الدين، تطوير مستشفى الرمد، والحميات، والصدر، واستكمال أعمال تجهيزات مستشفى قلين وبلطيم المركزي، واستكمال أعمال إنشاءات مركز علاج الأورام من قبل أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، ومشروع تطوير بعض الأقسام الداخلية بالمستشفيات بالمشاركة المجتمعية .



وشدد المحافظ على دراسة الاحتياجات والإمكانيات البشرية والمادية، والتوزيع الجيد للأطباء وهيئة التمريض بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، لافتًا إلى إعلان وزارة الصحة إتاحة التعاقد مع الأطباء فوق سن المعاش لسد العجز في المستشفيات والوحدات الصحية.



وقال خلال الاجتماع: يهمني أن يجد المواطن خدمة صحية ويستفيد من المنشآت والإمكانيات الطبية التي أقامتها الدولة له"، مؤكدًا أنه لا يتهاون في حق مقصر في عمله وأن المواطن هو شغله الشاغل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

