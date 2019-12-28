هل المذي يوجب الغسل | نصيحة عالم أزهري لشاب أدمن الحديث مع الفتيات عبر الهاتف

هل نزول المذي يوجب الغسل



حكم الصلاة خلف إمام يتحدث مع الفتيات في الهاتف



حكم الاستهانة في تعامل الفتيات مع قدسية المصحف











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ارسل شاب الى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الازهر الشريف سؤالا عبر صفحته الرسمية يقول فيه : " اتحدث كثيرا بالهاتف مع الفتيات ودائمًا يخرج مذي هل يتوجب علي الغسل؟رد الشيخ الشافعي قائلا: " يجب عليك التوبة فما تفعله من المحرمات والمداومة عليه والإصرار تجعله من الكبائر، ومن العلماء من يجعله كبيرة من البداية ، فاتق الله في نفسك، وفي أعراض المسلمين ، { كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه } ثم بعد ذلك نتكلم عن أمر الغسل من عدمهوأضاف الشافعي قائلا : " كان الأولى بك أن تهتم بقضايا المسلمين الذين يذبحون ، ويقتلون ويعذبون. فتدعو لهم بالليل، لا أن تقضي الليل في انتهاك حرمات المسلمين.وتابع : انصحك بتقوى الله والاستغفار والتوبة والعودة الى الله وعليك بالصدقة فإنها تمحو الذنوب ، وادع الله بالهداية وكن على يقين بأن الله سيغفر لك .قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المذي هو ماءٌ رقيق شفاف لزج يخرج عند تَّذَكُّر الشهوة أو التفكير فيها، مشيرًا إلى أن ما يترتب عليه خروج المذي من انتقاض الوضوء، وأنه نجس يجب إزالته بما يزال به البول -أي: بالاستنجاء ونحوه ولا يوجب الاغتسال.كانت دار الإفتاء قد ذكرت الفرق بين المذي والمني، وهو أن المني يخرج بشهوة مع الفتور عقبه، ويخرج بكثرةٍ وتدفق، وأما المذي فيخرج عن شهوة لا بشهوةٍ، ويكون قليلًا، ولا يعقبه فتور، وقد لا يشعر الشخص بنزوله إلا بعد النزول.وأشارت الدار في فنوى لها أنه يجب غسله من الثوب؛ فعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ؛ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ، فَقَالَ: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» متفق عليه.قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه لا أحد في هذا الكون خالٍ من المعاصي ويجب علينا جميعًا أن نتبع صفة الستر على الناس.وأضاف "عاشور"، في البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا : " أن الإمام الذي يصلي بالناس في المسجد وخارجه يعصى الله ويتعرف على الفتيات، لا يجب أن نفضحه إذا كان الأمر معروفًا على النطاق الضيق، فعباد الله خطاءون والفضيحة ليست هي الحل، بل لابد من الستر على العباد حتى لا يفضح الفاضح على رؤوس الخلائق.قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن بعض الفتيات يشترون لون جلدة المصحف بلون الجزمة والشنطة التي تريدها، مضيفا: "لابسه جزمة بنفسجي وفستان بنفس اللون وتختار جلدة المصحف بلون الجزمة والفتستان".وأضاف جمعة ، عبر صفحته الرسمية أن مجمع البحوث له قرارت ويرشد الناس ما الذي يليق ويصح ويتواءم مع عظم القرآن وجلاله، مؤكدا أن الاستهانة واستعمال الأمر في غير موضعه لا يليق، القرآن كتاب هداية وليس زينة أو موضة كتاب ليس ديكورا في أذهاننا وإنما الأعمال بالنيات.