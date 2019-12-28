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محافظات

محافظ الإسكندرية يكلف نائبه بمتابعة رفع المياه بقرية أبيس الثانية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:55 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يكلف نائبه بمتابعة رفع المياه بقرية أبيس
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أحمد عبد العزيز
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نائبه أحمد جمال، بمتابعة ما تم من التعليمات التي أصدرها أمس للأجهزة التنفيذية بشأن التعامل الفوري والعاجل لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع بقرية أبيس الثانية بنطاق حي شرق.

وتفقد نائب المحافظ أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بقرية أبيس الثانية.

وشدد علي جميع المسئولين باستمرار أعمال تطهير الشبكات ومحطة الرفع بقرية أبيس الثانية، مؤكدا أن تعليمات السيد المحافظ كانت صارمة وأن ما حدث لن يسمح بتكراره مرة أخري.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبد العظيم مستشار المحافظ، وم. سحر شعبان رئيس حي شرق، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.
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