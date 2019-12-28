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توك شو

قناع توت عنخ آمون يدخل موسوعة جينيس .. تعرف على التفاصيل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:50 م
قناع توت عنح آمون
قناع توت عنح آمون
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف المصري الكبير، هو أكبر متحف ومؤسسة وصرح ترفيهي وثقافي وحضاري وأثري في العالم أجمع.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيرى، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إكسترا نيوز"، أن المتحف المصري الكبير دخل موسوعة جينيس، حيث أنه تم رسم قناع للملك توت عنخ آمون على لوحة تصل مساحتها إلى 60 مترا مربعا، بـ 7260 كوب قهوة.

وأشار وزيري، أن العالم كله يتحدث عن المتحف المصري الكبير، وينتظر افتتاحه، مضيفا أن استضافة المتحف لهذا الحدث لم يكن عشوائي، بل تم اختياره بعناية، حيث أنه مبنى عالمي ويتسع لضم الكثير من الحضور.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن رسم هذا القناع يساهم في الترويج للمتحف، وتنشيط السياحة في مصر بشكل عام.

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